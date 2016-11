hr2 14:05 bis 15:15 Sonstiges "Die kleine Hexe" Musikhörspiel nach dem Kinderbuch von Otfried Preußler Live Merken Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt und wird deshalb von den großen Hexen nicht für voll genommen. Mit 127 Jahren sind Hexen auch noch viel zu jung, um bei der alljährlichen Walpurgisnacht mitzufeiern. Aber die kleine Hexe will unbedingt und mischt sich heimlich unter die großen Hexen. Leider wird sie dabei von der fiesen Muhme Rumpumpel entdeckt und vor Gericht gestellt. Das Urteil: Die kleine Hexe muss ein Jahr lang beweisen, dass sie eine "gute" Hexe ist. Erst, wenn sie diese Aufgabe bewältigt hat, darf sie die Walpurgisnacht mitfeiern. Aber ob sie das wirklich schafft? Daran hat der Rabe Abraxas berechtigte Zweifel. Fast sechzig Jahre ist es her, dass die kleine Hexe zum ersten Mal die Kinderherzen eroberte. Dabei ist sie mit 127 Jahren erstaunlich jung geblieben! In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sonja Stein (Die kleine Hexe), Monty Arnold (Rabe Abraxas), Gabriele Blum, Katja Brügger, Dietrich Hollinderbäumer, Alexis Kara, Ilona Schulz Regie: Hans Helge Ott Musik: Bernd Keul und Band