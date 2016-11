Goldstar TV 20:15 bis 23:30 Musik Die ZDF-Hitparade D 1971 Stereo 16:9 Merken So schnell sprechen wie Moderatorenlegende Dieter Thomas Heck konnte keiner. Seine legendären Stakkato-Ansagen wurden zum Markenzeichen in der Schlagerbranche. Denn es war 'Mister Hitparade', so sein Spitzname, der von 1969 bis 1984 zum Sprachrohr der Stars und Newcomer wurde, die in seiner Kultsendung ihr Talent vor einem Millionenpublikum präsentierten. Darunter Udo Jürgens, Rex Gildo, Mary Roos, Costa Cordalis, Wencke Myhre und Bata Illic. Sie alle und noch einige mehr glänzen in den vier Episoden, die GoldStar TV im Rahmen des großen 70er-Jahre Wochenendes ausstrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hitparade im ZDF

