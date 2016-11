DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges "Ich dachte, in Europa stirbt man nie" Merken Sechs Menschen, zwei Frauen und vier Männer. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, Serbien, Angola und Nigeria. Sie wollen anonym bleiben. Sie sind aus verschiedenen Gründen geflohen, haben Asyl beantragt, sind geduldet oder illegal in Deutschland. Ihr Zustand ist der permanente Transit, zwischen gestern und morgen, zwischen dem, was sie verlassen haben und dem, was sie erwartet. In einem Hörspielstudio erzählen sich die sechs ein Wochenende lang ihre Geschichten - anhand von persönlichen Dingen, die jeder mitgebracht hat. In Google-Kalender eintragen Regie: Sarah Schreier, Alfred Behrens

