Deutschlandfunk 21:05 bis 23:00 Sonstiges Klavier-Festival Ruhr 2016 Merken <bk>Ferruccio Busoni: Chaconne aus Partita Nr. 2 für Violine von Bach in der Bearbeitung für Klavier <ek><bk>Ludwig van Beethoven: Sonate Nr. 31 in As-Dur op. 110 <ek><bk>Franz Liszt: "Aprés une lecture du Dante" S 158c <ek><bk>Johannes Brahms: Vier Balladen op. 10 <ek><bk>Frédéric Chopin: Sonate Nr. 2 in b-Moll op. 35 (Gina Alice, Klavier) In Google-Kalender eintragen Moderation: Klaus Gehrke