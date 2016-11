Deutschlandfunk 15:05 bis 16:00 Sonstiges Rock et cetera Luftmaschen und Bodenhaftung. Das Duo Deap Vally Merken Sie haben sich tatsächlich in einem Handarbeitskurs kennengelernt: Julie Edwards, Schlagzeugerin und Häkellehrerin, und Lindsey Troy, Gitarristin und Häkelschülerin. Gemeinsam stehen die Musikerinnen aus Los Angeles seit 2011 als Deap Vally auf der Bühne - und begeistern mit energetischem, drückendem Bluesrock. Dabei distanzieren sie sich sowohl musikalisch als auch textlich von klassischen weiblichen Rollenklischees, was sie bereits 2012 mit ihrer ersten Single beweisen konnten: "Gonna Make My Own Money". In Google-Kalender eintragen