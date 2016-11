ORF 3 08:30 bis 09:35 Dokumentation Kampf gegen Hitler - The Ritchie Boys Kampf gegen Hitler - The Ritchie Boys A 2004 2016-11-13 01:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte einer geheimen Einheit der US-Army während des Zweiten Weltkriegs, die vorwiegend aus jungen Deutschen bestand. Nicht wenige von ihnen waren Juden, die nach ihrer Flucht vor den Nazis in Amerika eine neue Heimat gefunden hatten. In Camp Ritchie, Maryland, wurden sie einem Trainingsprogramm unterzogen, das sie auf ihren Einsatz in Europa vorbereitete. Die braunen Machthaber hatten sie vertrieben und ihre Familien ermordet. Als Sieger wollten sie in die alte Heimat zurückkehren. Zu den Männern, die in Camp Ritchie ausgebildet wurden, gehörten bekannte Persönlichkeiten wie der Bestsellerautor Hans Habe, Thomas Manns Sohn Klaus, der Schriftsteller Stefan Heym, der Prager Regisseur Hanus Burger und David Robert Seymour, Mitbegründer der Fotoagentur Magnum. Jahr: 2004 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: zeit.geschichte Regie: Christian Bauer