Anixe HD 23:15 bis 00:15 Arztserie Alphateam Gefährliche Fracht D 1996 Merken Als der Fuhrunternehmer Bodo Müller schwer verletzt in die Notaufnahme eingeliefert wird, gibt sein Sohn Biggi an, er sei die Treppe hinuntergestürzt. Jedoch ergibt die erste Diagnose, dass er stattdessen misshandelt worden ist. Ralf kehrt nach dreimonatigem Auslandsaufenthalt zurück und kann endlich seine Verlobte Iris wieder in die Arme schließen. Sie bricht mit starken Unterleibsschmerzen zusammen und es wird bei ihr eine Blinddarmentzündung diagnostiziert - ein fataler Irrtum In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Karen Böhne (Dr. Schaller) Marlies Engel (Oberschwester Gisela) Heinrich Rolfing (Bodo Müller) Kristian Kieling (Siggi) Marc Degener (Ralf) Nina Peterson (Iris) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: Frank Strecker Drehbuch: Christoph Busch, Ernst Kleemann, Neithardt Riedel

