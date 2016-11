Anixe HD 18:00 bis 18:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Georg wird wegen des in der Presse breitgetretenen Drogenskandals beurlaubt. Auch Marias Ernennung als seine Nachfolgerin wird zurückgenommen. Metz wird zum kommissarischen Leiter des Krankenhauses ernannt. Tommy, der als Spitzel für die Polizei arbeitet, versetzt Raffaela auf der Love Parade. Er merkt allerdings nicht, dass sie ihn verfolgt. Auch Grabow ist misstrauisch geworden und lässt Tommy überwachen. Was Grabow erfährt, bringt Tommy in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Florentine Lahme (Karen Stember) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Ivonne Schönherr (Raffaela Steinfeld) Daniel Hartwig (Tommy Beck) Georg Menro (Karl Grabow) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Dirk Fritsch Drehbuch: Jörg Reiter, Anne Neunecker Kamera: Manfred Scheer