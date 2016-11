Anixe HD 06:00 bis 06:30 Dokumentation Wild Ones - Wer ist König? Die Schnellsten USA 2015 Merken In der mächtigen Weite der afrikanischen Savannen tobt seit Millionen von Jahren ein Kampf zwischen Raubtieren und ihrer Beute. Jäger und Gejagte können dabei erstaunliche Geschwindigkeiten erreichen. Doch nur ein Tier kann sie alle hinter sich lassen: Der elegante und anmutige Gepard, das schnellste Tier auf Erden. Außerdem: Der sprintstarke Gabelbock, das springende Känguru, das ausdauernde Gnu sowie das galoppierende Brumby In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Ones

