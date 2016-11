ORF 2 03:00 bis 03:50 Dokumentation Genie im Windschatten - Ignaz Joseph Pleyel D 2011 Stereo 16:9 Merken Ignaz Joseph Pleyel (1757 - 1831), der aus Niederösterreich stammende Zeitgenosse von Mozart und Haydn, war zu seiner Zeit ein beliebter, häufig gespielter Komponist. Er wurde in Paris nicht nur ein bedeutender Klavierbauer und Musikverleger, sondern hinterließ auch ein umfangreiches musikalisches Werk, das jedoch rasch in Vergessenheit geriet. Der von ihm gegründete Musikverlag wurde erfolgreich und ab 1807 baute Pleyel Klaviere, die rasch in ganz Europa bekannt und beliebt wurden. Er kam zu Ansehen und Wohlstand und als er 1831 starb, wurde er auf dem Pariser Prominentenfriedhof Père-Lachais begraben. Die Dokumentation von Gustav W. Trampitsch zeichnet den Lebensweg dieses außerordentlich erfolgreichen "Genies im Windschatten" der Musik- und Zeitgeschichte nach. Gestaltung: Gustav W. Trampitsch In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Genie im Windschatten - Ignaz Joseph Pleyel

