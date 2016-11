ORF 2 23:05 bis 00:15 Dokumentation #uploading - holocaust D 2016 Stereo 16:9 Merken Der Film erzählt die Geschichte der sogenannten "Journey to Poland": jedes Jahr gehen 30.000 israelische Schüler und Schülerinnen auf eine einwöchige Reise durch die Gedenkstätten in Polen. Das Besondere an dem Film ist, dass er zu 100% aus YouTube-Material entstehen wird, das die Jugendlichen selber gedreht und hochgeladen haben. So bekommen wir einen sehr speziellen und tiefgründigen Einblick in den Umgang junger Israelis der 4. Generation mit dem Thema Gedenkkultur und Holocaust. Der Film wird von einem Webprojekt begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: #Uploading - Holocaust Regie: Sagi Bornstein, Udi Nir

