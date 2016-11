ORF 2 22:00 bis 23:05 Diskussion Im Zentrum Trump und der Siegeszug des Populismus A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Amerika hat gewählt - und die Welt rätselt, wie es so weit kommen konnte, dass der Außenseiter Donald Trump es tatsächlich ins Weiße Haus schafft. Warum schenken die Menschen dem Milliardär mit den erschreckenden Ansagen ihr Vertrauen, das Land nach vorn zu bringen? Haben die Eliten längst den Kontakt zu sehr großen Teilen der Bevölkerung verloren? Was sind die Rezepte im Umgang mit Populisten? Und welche Rolle spielen die Medien im weltweiten Vormarsch populistischer Parteien? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingrid Thurnher Gäste: Gäste: Hannes Swoboda (ehem. SPÖ-Politiker und Delegationsleiter im EU-Parlament), Maria Rauch-Kallat (ehem. ÖVP-Generalsekretärin und Ministerin), Ruth Wodak (Kommunikationsforscherin), Robert Rohrschneider (Politikwissenschafter, University of Kansas, USA), In Originaltitel: Im Zentrum

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 359 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 174 Min. Deutschland tanzt

Show

ProSieben 00:50 bis 04:15

Seit 129 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 89 Min.