-Semitransparenz Diese Woche wurde der Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden paktiert. Ein Teil davon ist die sogenannte Transparenzdatenbank. Hier sollen Bund, Länder und Gemeinden eintragen, wer wieviel Subventionen gibt und bekommt. Nicht alle Länder und Gemeinden sind begeistert, dass andere Stellen in ihre Förderpolitik Einblick erhalten und so bleibt die Transparenz in der Datenbank eine lückenhafte. -Gast im Studio ist Thomas Prorok vom Zentrum für Verwaltungsforschung -Entfremdungspolitik Ende der Woche wird eine Delegation österreichischer Parlamentarier zu Gesprächen in die Türkei reisen. Nicht nur in Österreich wird die Kritik am harten Kurs des türkischen Präsidenten Erdogan immer heftiger. Die EU-Kommission ist am Mittwoch in einem Fortschrittsbericht hart ins Gericht gegangen, scheute sich aber davor einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit Ankara zu fordern. -Wahlkampfhilfe Drei Wochen sind es noch bis zur Wahl. Dem FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer geht es jetzt darum, sich als Freund Israels darzustellen. Der Staat Israel pflegt offiziell keine Kontakte zur FPÖ. Die Novemberpogrome von 1938 nahm die FPÖ diese Woche zum Anlass, um über Antisemitismus zu diskutieren. Neben Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer und Heinz-Christian Strache nahmen auch rechte Politiker aus Israel an der Veranstaltung teil. -Spatenstich Kommenden Sommer starten die Sanierungsarbeiten des Parlaments und die Abgeordneten ziehen für drei Jahre in die Hofburg - und auf den Heldenplatz, denn hier werden in zwei Pavillons Büros untergebracht. Die Aufbauarbeiten schreiten zügig voran. Mittlerweile sind die Fundamente gelegt und jetzt beginnt der Aufbau der Holzkonstruktion. Moderation: Patricia Pawlicki