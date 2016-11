ORF 3 02:30 bis 04:05 Drama Radetzkymarsch D, A 1965 Nach dem gleichnamigen Roman von Joseph Roth 2016-11-21 13:30 SW 20 40 60 80 100 Merken Zum 100. Todestag von Kaiser Franz Joseph: Der Sohn des Statthalters Baron Trotta wird nach dem Vorbild seines Großvaters, des 'Helden von Solferino', auf den Militärberuf vorbereitet. Eine lastende Tradition und das väterliche Beamtenethos, ein Ethos strengster Loyalität und Pflichterfüllung im Dienst, formen Gemüt und Charakter des jungen Menschen, der in der Tiefe seines Wesens kein Soldat ist. Der Dichter Joseph Roth, geboren 1894, stammte aus dem österreichischen Galizien und starb am 27. Mai 1939 als Emigrant in Paris. In seinem Roman "Radetzkymarsch" (1932), dieser großen Elegie auf den Untergang der österreichisch-ungarischen Monarchie, schildert er die letzten Jahrzehnte der Ära Kaiser Franz Josephs I. im Spiegel der Schicksale eines Offiziers- und Beamtengeschlechts in der damaligen österreichischen Provinz. Mit: Helmuth Lohner, Jane Tilden, Fritz Eckhardt, Leopold Rudolf. Österreich, Literaturverfilmung, 1965 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leopold Rudolf (Baron Trotta) Helmut Lohner (Carl Joseph Trotta) Hertha Martin (Eva Demant) Manfred Inger (Dr. Demant) Fritz Eckhardt (Knopfmacher) Jane Tilden (Frau Kathie) Rudolf Rhomberg (Wachtmeister Slama) Originaltitel: Radetzkymarsch Regie: Michael Kehlmann Drehbuch: Michael Kehlmann Kamera: Elio Carniel Musik: Rolf Wilhelm

