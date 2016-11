ORF 3 11:15 bis 12:55 Dokumentation Zersplitterte Nacht A Stereo 16:9 Merken Zwei Schüler rekonstruieren für die Matura im Fach Geschichte die Ereignisse der ?Pogromnacht 1938? in Innsbruck und gehen - auf unterschiedliche Art und Weise - der Frage nach, wie es zu diesem Ereignis kommen konnte. Im Zentrum des Films steht die wahre Geschichte des Tiroler Juden Richard Berger, Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Innsbruck, der in jener Nacht von drei Nazis brutal ermordet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zersplitterte Nacht