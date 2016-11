ORF 1 06:00 bis 06:25 Trickserie Biene Maja Wieland macht eine Hungerkur D, J 1975 Merken Maja und Willie organisieren Spiele - Blindekuh und ihr Lieblingsspiel: Verstecken. Plötzlich taucht der starke Wieland auf, der stärkste Käfer der Wiese. Er will unbedingt mitspielen. Wieland ist leider auch ein bisschen dumm und selbst so ein einfaches Spiel wie Verstecken ist für ihn alles andere als einfach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Scarlett Lubowski (Maja) Eberhard Storeck (Willie) Bruno W. Pantel (Puck) Manfred Lichtenfeld (Flip) Helga Anders (Harald) Tilly Breidenbach (Thekla) Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Marty Murphy Musik: Karel Svoboda

