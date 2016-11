Als ihr Millionärsgatte Hal wegen Betrugs verhaftet wird, hat das süße Leben seiner Frau Jasmine ein jähes Ende. Die verwöhnte New Yorker Society-Lady hat plötzlich kein Geld und keine Bleibe mehr, sie steht vor dem Nichts. Jasmine verlässt die Stadt und sucht Zuflucht im Alkohol und bei ihrer Schwester Ginger, die in San Francisco lebt. Jasmines Start in ein neues Leben ist voller Hürden. In Google-Kalender eintragen