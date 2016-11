Schweiz 2 17:15 bis 20:30 Fußball Fussball: WM-Qualifikation Schweiz - Färöer 2016 Stereo Live HDTV Merken Die Schweizer Nationalelf hat ihre bisherigen Qualifikationsspiele erfolgreich absolviert und belegt mit neun Punkten auf dem Konto den ersten Platz in Gruppe B. Zuerst setzten sich die Schweizer zu Hause gegen Portugal mit 2:0 durch, in Budapest schafften sie ein 3:2 gegen Ungarn und gegen Andorra errangen sie einen 2:1-Auswärtssieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer M. Salzgeber Gäste: Gäste: Alain Sutter, Raphael Wicky