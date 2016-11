Schweiz 1 20:05 bis 21:40 Krimi Tatort Taxi nach Leipzig D 2016 HDTV Merken Charlotte Lindholm aus Hannover und Klaus Borowski aus Kiel teilen sich im Anschluss an eine Tagung gemeinsam mit einem weiteren Kollegen, Sören Affeld, ein Taxi. Doch der Fahrer Rainald will eigentlich gar keine Gäste befördern. Der ehemalige Elitesoldat will sich nach seinem Einsatz in Afghanistan an seiner Exfreundin Nikki rächen, bevor ihre Hochzeit mit einem Vorgesetzten stattfindet. Daher ist er eigentlich auf dem Weg nach Leipzig. Als es im Taxi zum Streit kommt, erschlägt Rainald den übereifrigen Affeld und nimmt Lindholm und Borowski als Geiseln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Furtwängler (Charlotte Lindholm) Axel Milberg (Klaus Borowski) Florian Bartholomäi (Rainald Klapproth) Hans-Uwe Bauer (Sören Affeld) Luise Heyer (Nicki Lowkow) Trystan W. Pütter (Erik Tillmann) Christian Beermann (Martin Sarge) Originaltitel: Tatort Regie: Alexander Adolph Drehbuch: Alexander Adolph Kamera: Jutta Pohlmann Musik: Christoph M. Kaiser, Julian Maas