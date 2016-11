3sat 22:05 bis 23:35 Komödie Achtung Fertig Charlie 2 CH 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei der Rekrutierung wird Yogalehrer Alex vom Militärarzt wegen vorgegaukelter homosexueller Neigungen für untauglich erklärt. Fünf Jahre lang bleibt er von der Schweizer Armee unbehelligt. Als seine Freundin Anna schwanger wird, brauchen sie eine größere Wohnung. Annas Vater, Oberstleutnant Reiker, besitzt ein kleines Häuschen, das er seiner Tochter unter einer Bedingung überlässt: Alex soll unter seinem Kommando ins Militär. Mit Freundin Anna, Medizinstudentin, lebt Alex in einer günstigen Wohnung in einem hübschen alten Haus. Er ist also durchaus heterosexuell und Yogalehrer; seine Kurse sind beliebt bei werdenden Müttern. Fünf Jahre später ist auch Anna schwanger. Das Paar sucht nach einer neuen Bleibe. Für ein Leben zu dritt ist die Wohnung zu klein, das alte Haus außerdem im Visier von Kernsanierern. Annas und Alex' Budget ist bescheiden, die Wohnungssuche ein Frust. Anna, mitten im Staatsexamen, sucht schnell eine Lösung: Sie lädt ihren Vater zum Essen ein. Die Beziehung zu ihm ist durch dessen Beruf schwer belastet. Doch Oberstleutnant Reiker, zeitlebens mit der Schweizer Armee verheiratet, besitzt ein kleines Häuschen. Das hat er sich für die Zeit nach seiner Pensionierung angeschafft. Reiker ist bereit, Anna und ihrem Freund das Haus günstig zu vermieten, stellt aber eine Bedingung: Alex muss an einem Wiederholungskurs unter Reikers Kommando teilnehmen. Einsparungen im Militärbereich stehen an. Brigadier Breitinger hat es besonders auf Reikers Einheit abgesehen. Alex soll als Quereinsteiger seinen Mann stehen und mithelfen, die Auflösung des Bataillons abzuwenden. Bei einer vorzeitigen Entlassung bräuchte Reiker sein Häuschen selbst als Altersruhesitz. Alex, mit den Regeln des Militärs völlig unvertraut, bekommt es mit Wachtmeister Weiss - und mit der Truppenköchin zu tun. Diese kann zwar nicht wirklich kochen, dafür aber ausgezeichnet mit dem Gewehr umgehen - und mit den Waffen einer Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Britschgi (Alex) Marco Rima (Kommandant Reiker) Martin Rapold (Wachtmeister Weiss) Liliane Amuat (Anna) Sira Topic (Jessica) Bruno Cathomas (Brigadier Breitinger) Adrien Gygax (Cédric) Originaltitel: Achtung, fertig, WK! Regie: Oliver Rihs Drehbuch: Michael Sauter, David Keller Kamera: Roland Schmid Musik: Manuel Stagars Altersempfehlung: ab 12

