BonGusto 23:45 bis 00:10 Magazin Typisch nordisch! Geheimnisse der Baltischen See (Åland, Finnland) N 2008 Merken Moderatorin Sara La Fountain besucht einen lokalen Fischer in Åland. Anschließend bereitet sie Weißfisch an Bord eines großen Segelschiffs zu und unternimmt einen Tauchgang zwischen den Schiffswracks der Region. Die Rezepte: gebratener Weißfisch mit sommerlichem Kartoffelsalat; Åland-Lamm mit Dill-Pesto und leckerem Couscous. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tina Nordström, Sara La Fountain, Claus Meyer, Andreas Viestad Originaltitel: Perfect Day

