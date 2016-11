Nick 03:05 bis 03:25 Jugendserie Unfabulous Die rosa Gitarre USA 2004 Merken Addie glaubt, dass sie von niemandem beachtet wird. Doch es gibt einen Ausweg aus dieser schrecklichen Situation: Sie muss einfach nur berühmt werden. Also wird sie Mitglied einer Mädchenband. Von nun an will sie nur noch Gitarristin sein, aber sie findet heraus, dass die Mädels in der Gruppe lediglich tanzen und nur so tun, als ob sie auch singen würden. Das wird Addie zu blöd, und sie steigt aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Jordan Calloway (Zach Carter-Schwartz) Tadhg Kelly (Ben Singer) Molly Hagan (Sue Singer) Markus Flanagan (Jeff Singer) Tierra Abbott (Jolene - The 'C') Originaltitel: Unfabulous Regie: Markus Flanagan, Carlos González, Savage Steve Holland, Allison Liddi-Brown, Linda Mendoza, Joe Mene Drehbuch: Eddie Guzelian, Nahnatchka Khan, Catherine Lieuwen, Chris Nee, Matthew Negrete, Madellaine Paxson, J Musik: Michael Kotch, Jill Sobule Altersempfehlung: ab 12

