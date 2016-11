Nick 21:00 bis 21:30 Comedyserie Victorious Der Hambone-König USA 2012 Merken Robbie hat ein Video ins Netz gestellt, auf dem er eine Art Body-Percussion (Hambone) macht. Seitdem wird er von den anderen Mitschülern bewundert. Aber plötzlich taucht ein Kerl namens Jarold auf, der ihn zu einem Hambone-Wettstreit auffordert. Robbie lässt sich widerwillig darauf ein und verliert. Daraufhin ist er völlig fertig. Es stellt sich heraus, dass Tori Jarold kennt. Als sie noch ein Kind war, ist sie zusammen mit Jarold in dieser Disziplin aufgetreten. Sie waren damals so gut, dass sie bei den nationalen Meisterschaften antreten sollten. Bevor es aber dazu gekommen ist, haben sie sich zerstritten. Nach einigem Zureden lässt sich Tori darauf ein, Robbie für eine Revanche zu trainieren. Aber Robbie verliert auch diesen Contest, da Merl, Jarolds Freund, Robbie während des Wettstreits mit einem Sushi bewirft. Daraufhin tritt Tori gegen Jarold an und gewinnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Justice (Tori Vega) Leon Thomas III (Andre Harris) Matt Bennett (Robbie Shapiro) Elizabeth Gillies (Jade West) Ariana Grande (Cat Valentine) Avan Jogia (Beck Oliver) Daniella Monet (Trina Vega) Originaltitel: Victorious Regie: Russ Reinsel Drehbuch: Dan Schneider, Matt Fleckenstein, David Malkoff Musik: Michael Corcoran, Jason L. Mattia