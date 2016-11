Nick 11:40 bis 13:15 Trickfilm Arthur und die Minimoys F 2006 20 40 60 80 100 Merken Ein Immobilienhai möchte das Elternhaus des kleinen Arthur (Freddie Highmore) abreißen lassen. Nur der sagenumwobene Schatz, den der Großvater vor seinem Tod im Garten vergraben hat, kann das Anwesen retten. Doch um ihn zu finden, muss Arthur in das geheimnisvolle Reich der Minimoys gelangen, das sich unter dem Garten befindet und dort nach dem Schatz suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Freddie Highmore (Arthur) Mia Farrow (Arthurs Großmutter) Ron Crawford (Archibald) Penny Balfour (Arthurs Mutter) Doug Rand (Arthurs Vater) Adam LeFevre (Davido) Jean Bejote Njamba (Massaihäuptling) Originaltitel: Arthur et les Minimoys Regie: Luc Besson Drehbuch: Céline Garcia, Luc Besson Kamera: Thierry Arbogast Musik: Eric Serra Altersempfehlung: ab 6