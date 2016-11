Sport1+ 06:05 bis 09:05 Sport STIHL Timbersports Live Einzel WM 2016 Merken Bei der STIHL Timbersports Series messen sich Sportholzfäller in einem Mehrkampf aus insgesamt sechs Disziplinen. Die die besten Athleten der Welt treten in Stuttgart in Einzelwettkämpfen gegeneinander an. Über 100 Sportler aus mehr als 20 Nationen werden erwartet. Bereits im November 2013 war das Saisonfinale in Stuttgart zu Gast und begeisterte über 10.000 Zuschauer an zwei Abenden in der restlos ausverkauften Porsche-Arena. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie