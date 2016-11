BR Fernsehen 23:45 bis 01:25 Liebesfilm Auf Wiedersehen, Franziska D 1957 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Wider besseres Wissen lässt die junge Franziska sich auf eine Ehe mit dem Wochenschaureporter Stefan ein, der permanent auf Reisen ist. Nach der Geburt des zweiten Kindes hat Franziska, die sich von Stefan im Stich gelassen fühlt, genug: Sie reicht die Scheidung ein. Von nun an konzentriert sie sich ganz auf ihre Karriere als Schmuckdesignerin. Als Franziska mit ihrer Kollektion einen großen Erfolg erzielt, rückt unerwartet auch das Eheglück wieder in erreichbare Nähe. Passau, im Mai 1957: Die junge Schmuckdesignerin Franziska wartet auf den richtigen Mann und lebt im Haus ihres Vaters, eines emeritierten Kunstprofessors. Einen Heiratsantrag ihres biederen Jugendfreundes Walter hat sie zurückgewiesen. Doch dann tritt der forsche Wochenschaureporter Stefan Roloff in ihr Leben und erobert Franziskas Herz im Sturm. Nach einer leidenschaftlichen Nacht muss der vielbeschäftigte Journalist jedoch sofort wieder ins Ausland, ein Wiedersehen ist ungewiss. Doch die Begegnung hat Franziska wachgerüttelt, und sie verlässt Passau, um in Berlin ihr Glück zu versuchen. Hier trifft sie ein Jahr später erneut auf Stefan, der ihr einen leidenschaftlichen Antrag macht. Statt seine Braut vor den Altar zu führen, übernimmt er aber lieber einen Eilauftrag in Gran Chaco. Franziska möge einstweilen in das schmucke Haus in Passau zurückkehren, das er geerbt hat. Hier wartet die Schwangere Monat um Monat - bis Stefan in einer südamerikanischen Kneipe per Telegramm erfährt, dass er Vater geworden ist. Reumütig kehrt der Weltenbummler zurück zur Familie, doch das harmonische Eheglück währt nur kurz. Inzwischen hat Franziska gelernt, dass es auch ohne Mann geht. Ihre Schmuckkollektion ist ein internationaler Erfolg. Als der Redakteur eines großen Modemagazins sie zu einem Gespräch nach Hamburg bittet, erlebt Franziska eine Überraschung. In Wolfgang Liebeneiners Remake des gleichnamigen Helmut-Käutner-Melodrams von 1941 brilliert Ruth Leuwerik (1924-2016) in der Rolle einer selbstbewussten Frau. Die farbenfrohe Ausstattung dieses erfreulich unkitschigen Heimatfilms passt glänzend zur Geschichte einer jungen Schmuckdesignerin, die sich aus der Enge der miefigen Provinz befreit. In weiteren Rollen überzeugen Carlos Thompson als leichtlebiger Draufgänger und Friedrich Domin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ruth Leuwerik (Franziska) Carlos Thompson (Stefan Roloff) Friedrich Domin (Professor Thiemann) Josef Meinrad (Dr. Leitner) Jochen Brockmann (Mr. White gen. "Blacky") Nadja Regin (Helen Philipps) Gisela Trowe (Gusti) Originaltitel: Auf Wiedersehen, Franziska! Regie: Wolfgang Liebeneiner Drehbuch: George Hurdalek Kamera: Werner Krien Musik: Franz Grothe Altersempfehlung: ab 12