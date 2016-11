BR Fernsehen 17:45 bis 18:30 Regionales Aus Schwaben und Altbayern Vor dem Absturz? Das Münchner Bahnhofsviertel / Mahnung oder Verherrlichung? Kriegerdenkmäler in Bayern / Brücken ins Nichts: Was tun mit sinnlosen Bauwerken? / Eigener Kopf: die Tattoo-Frau Marion Hofer / Ausgezeichnetes Achteck: der Architekt Lux und sein neues Haus D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Magazin über Land und Leute in Schwaben, der Oberpfalz, Ober- und Niederbayern. Mit einer Vielfalt von Themen, die aktuelle Entwicklungen und Befindlichkeiten der Regionen widerspiegeln, Hintergründe liefern und ungewöhnliche, überraschende und liebevolle Begegnungen ermöglichen. Moderiert wird die Sendung im Wechsel von Heike Götz und Eva Mayer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Götz Originaltitel: Schwaben & Altbayern