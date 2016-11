Pro7 MAXX 08:40 bis 09:35 Dokusoap Aussteiger: Freiheit ist alles Überleben in der Wildnis USA 2014 2016-11-14 11:15 16:9 HDTV Merken Der harte Winter schenkt den Aussteigern nichts. Besonders Thorn kämpft in den Blue Ridge Mountains mit dem Hunger. Es gibt einfach keine Tiere mehr, die er erlegen könnte. Ähnlich geht es Tony und Amelia: Die Kälte macht ihnen schwer zu schaffen, und jedes Stück Fleisch, das sie in die Finger bekommen können, ist ihnen recht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Live Free or Die Altersempfehlung: ab 12