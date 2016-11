WDR 22:45 bis 23:30 Show nuhr gefragt Die Pro & Contra-Comedy D 2016 2016-11-13 02:10 Stereo Untertitel HDTV Merken Darf man einer Lichtgestalt Geldwäsche unterstellen? Die Füße auf den Tisch legen? Witze über Gott machen? Soll man mit 65 noch Kinder in die Welt setzen? Und muss man auf eine SMS seines Partners sofort antworten? Die einen sagen so, die anderen so. Gut, dass man sich in solchen Zweifelsfällen demnächst an ein neues Kompetenz-Team wenden kann. Dieter Nuhr versammelt ab dem 16. Oktober jeden Sonntagabend im WDR-Fernsehen Deutschlands Top-Comedians um sich. Er konfrontiert die Runde mit mehr oder weniger moralisch relevanten Fragen, die mit einem klaren "Ja" genauso überzeugend zu beantworten sind, wie mit einem kategorischen "Nein". Dieter Nuhr bestimmt, welcher seiner Gäste mit "Pro" und wer mit "Contra" argumentieren muss. Aus dem Stand. Unvorbereitet. Voll improvisiert. Dass es dabei lustig und intelligent zugeht, dafür garantieren neben Dieter Nuhr Olaf Schubert, Monika Gruber, Sebastian Pufpaff, Ingo Appelt, Torsten Sträter, Mickey Beisenherz und Guido Cantz. Jeder, der möchte, kann seine Frage einreichen und eine Email an mail@nuhrgefragt.de schicken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Nuhr Originaltitel: nuhr gefragt

