Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch und Ben Foster beeindrucken in Peter Bergs Verfilmung des auf wahren Begebenheiten basierenden Bestsellers des Soldaten Marcus Luttrell: Die vier NAVY SEALs Marcus, Mike, Danny und Matt sollen den Anführer einer Terroristengruppe töten. Sie treffen jedoch auf einen alten Mann mit drei Kindern. Plötzlich beschleicht sie der Verdacht, dass etwas nicht stimmt. Sind sie in einen Hinterhalt geraten? In Google-Kalender eintragen