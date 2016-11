ProSieben 20:15 bis 23:00 Actionfilm Die Tribute von Panem - The Hunger Games USA 2012 Nach dem Roman von Suzanne Collins 2016-11-20 11:15 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Start der "Panem"-Reihe. Die futuristische Diktatur Panem veranstaltet jährlich die „Hungerspiele“, eine tödliche Hetzjagd, bei der jeder gegen jeden ums Leben kämpft. Jeder Distrikt muss dafür zwei Kinder stellen. Katniss meldet sich freiwillig, um ihre kleine Schwester zu schützen. – Packender erster Teil der Romanverfilmungen, der Jennifer Lawrence zum Star machte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen) Josh Hutcherson (Peeta Mellark) Liam Hemsworth (Gale Hawthorne) Elizabeth Banks (Effie Trinket) Woody Harrelson (Haymitch Abernathy) Lenny Kravitz (Cinna) Stanley Tucci (Caesar Flickerman) Originaltitel: The Hunger Games Regie: Gary Ross Drehbuch: Gary Ross, Suzanne Collins, Billy Ray Kamera: Tom Stern Musik: T Bone Burnett, James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12