ProSieben 14:10 bis 18:00 Show Deutschland tanzt D 2016 16:9 HDTV "Ich konnte noch nie gut meine eigenen Gefühle in Worte fassen, aber wenn ich tanze, spricht meine Seele durch meinen Körper", erklärt die sportliche Brasilianerin ihre große Leidenschaft. Fernanda Brandao vertritt in der ProSieben-Live-Show "Deutschland tanzt" ab 12. November 2016, samstags 20:15 Uhr, das Bundesland Hamburg. Das Tanzfieber hat auch Comedian Oliver Pocher gepackt: "Mein wunderschönes Bundesland Niedersachsen brauchte Hilfe und da lasse ich es selbstverständlich nicht im Stich." Weiter treten Yared Dibaba, Nils Brunkhorst, Xenia Prinzessin von Sachsen, Peer Kusmagk & Janni Hönscheid sowie Jan Kralitschka beim großen nationalen Tanz-Wettbewerb für ihre Bundesländer an. "Mit dem Tanzen kann ich sehr tief in eine Materie einsteigen, die nicht ganz alltäglich ist. Ich bin stolz darauf, mein Heimatbundesland zu vertreten", sagt Ex-Bachelor Jan Kralitschka. Moderatorin Lena Gercke führt live aus München durch die Event-Shows. Wer tanzt sich am Ende in die Herzen der Zuschauer und holt den Sieg für sein Bundesland? Moderation: Lena Gercke Gäste: Gäste: Magdalena Brzeska & Tochter Noemi (Baden-Württemberg), Kassandra Wedel (Bayern), Avelina Boateng (Berlin), Friedrich Liechtenstein (Brandenburg), Yared Dibaba (Bremen), Fernanda Brandao (Hamburg), Taynara Wolf (Hessen), Wolfgang Lippert (Mecklenburg-Vorpo Originaltitel: Deutschland tanzt