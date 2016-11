N24 Doku 23:50 bis 00:45 Dokumentation USA Top Secret: Scientology USA 2014 Merken Sie ist eine der geheimsten Organisationen in Amerika. Eine Religion, die mehr als 100.000 gläubige Anhänger auf der ganzen Welt hat. Hier werden die versteckten Ursprünge, die strenge Glaubenslehre, die geheime Sprache und die Anziehungskraft erklärt, die die wohlhabende und einflussreiche Organisation hat. Ehemalige Scientologen enthüllen, was sie an der Organisation interessiert hat und warum sie Scientology verlassen haben. Unter anderem beschreibt Jenna Micavige Hill, die Nichte des aktuellen Scientology-Führers, ihre Erfahrungen mit der Organisation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gregg Housh (Himself) Forrest J. Ackerman (Himself) Jonathan Adams (Narrator) Jamie Dewolf (Himself) Mark Ebner (Himself) Brian Forbes (Himself) Claire Headley (Herself) Originaltitel: America's Book of Secrets

