N24 Doku 22:00 bis 22:55 Dokumentation Rätsel der Vergangenheit: Antike Spezialeffekte USA 2015 Merken Welche Geheimnisse stecken in den antiken Römischen Bauwerken? Verbirgt sich im berühmten Pantheon eine Sonnenuhr, die präzise Tagundnachtgleiche anzeigen konnte? Gaben die Römischen Imperatoren gar den Bau des Pantheons in Auftrag, um sich zum Geburtstag Roms am 21. April buchstäblich im rechten Licht zu präsentierten? Die N24-Dokumentation zeigt, auf welch beeindruckende Weise die Herrscher der Antike die Sonne einzusetzen verstanden, um ihre eigenen Spezialeffekte zu kreieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved

