N24 Doku 17:05 bis 18:10 Dokumentation Das Bermuda-Dreieck D 2004

Seit Jahrhunderten verschwinden im legendären Bermuda-Dreieck Schiffe spurlos. Seit es überflogen wird, ereignen sich auch gehäuft Flugzeugunglücke. Seine Untiefen bergen unzählige Wracks und tausende verlorene Seelen. Das Gebiet im westlichen Atlantik gibt der Wissenschaft Rätsel auf. Sind hier mysteriöse Kräfte am Werk oder kann extremes Wetter die Vorfälle erklären? Die Dokumentation geht der Frage nach, was hinter dem Mythos Bermuda-Dreieck steckt.

Originaltitel: Das Bermuda-Dreieck