N24 Doku 11:45 bis 12:05 Dokumentation Science of Stupid - Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Was macht den idealen Sprung bei einem Hürdenlauf aus? Wodurch erhält man den Drehimpuls bei einem "Headspin"? Und mithilfe welcher Technik gelingt einem Bowlingspieler ein Strike? Jochen Schropp präsentiert anhand zahlreicher Videobeispiele, dass sich die Grenzen der Physik auch durch riskante Stunts nicht austricksen lassen. Die Doku-Reihe "Science of Stupid" nimmt die missglückten Tricks mithilfe der Wissenschaft genauer unter die Lupe und erklärt, wie es richtig funktioniert. Originaltitel: Science of Stupid