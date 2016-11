RBB 22:00 bis 22:30 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2016 2016-11-13 05:05 Merken Michael Preetz und die Hertha-Familie: Hertha BSC reitet auf einer Welle des Erfolgs: Der beste Saisonstart seit 46 Jahren, eine intakte Mannschaft und ein zufriedener Manager sind die logische Folge. Doch was macht Hertha derzeit so erfolgreich? Wir haben uns mit Geschäftsführer Michael Preetz getroffen, um diese Frage zu beantworten. Union Berlin: Mit Kroos und Fürstner in die Bundesliga? Felix Kroos und Stephan Fürstner sind zwei wichtige Säulen im Spiel von Union Berlin. Die "Eisernen" spielen von der jüngsten Ergebnisdelle abgesehen - eine vielversprechende Saison. Doch was ist wirklich drin? Und was macht die Mannschaft so stark? Was muss noch verbessert werden? Beim Darten haben wir darüber mit Felix Kroos und Stephan Fürstner gesprochen. Gibt es einen Weg zurück für Energie Cottbus? Die Fakten sprechen eine klare Sprache: Zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Jena und aktuell der dritte Platz, sind für den Rest der Saison eine ordentliche Hypothek. Können Energie Cottbus und Trainer Claus-Dieter Wollitz nach verkorkstem Saisonstart noch alles zum Guten wenden? Zwei Vereine - eine Heimat! Grundsteinlegung 2006. Feierliche Eröffnung 2008. Und seitdem Heimstätte zweier Berliner Vereine: Sowohl Alba als auch die Eisbären nennen die Mercedes-Benz-Arena ihre Heimat. Basketballer Akeem Vargas und Eishockeyspieler Constantin Braun sind Urgesteine in ihren Vereinen. Wir haben sie einen Tag lang begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dirk Jacobs Originaltitel: rbb Sportplatz

