RTL NITRO 03:00 bis 03:40 Krimiserie Law & Order Im Fegefeuer USA 2007 HDTV Live TV Merken Fünf Kirchen fallen Brandstiftungen zum Opfer - doch nur in der letzten wird auch eine Leiche gefunden. Green (Jesse L. Martin) und Cassady (Milena Govich) finden heraus, dass der Mann bereits vor dem Feuer gestorben ist. Er war Lehrer an einer katholischen Privatschule und vertrat die Evolutionstheorie - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Waterston (Jack McCoy) Jesse L. Martin (Det. Edward Green) Milena Govich (Det. Nina Cassady) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Jeffrey Donovan (Jacob Reese) Originaltitel: Law & Order Regie: Sam Weisman Drehbuch: David Slack Kamera: Bill Klayer

