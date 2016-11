RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Verdecktes Spiel CDN, USA 2011 2016-11-13 01:15 HDTV Merken Während einer Schlägerei in einem Gefängnis wird ein Sträfling erstochen. Bei dem Opfer handelt es sich um den Ex-Polizisten Vance Tolsom, der nach dem Mord an seiner Frau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Allerdings beteuerte Tolsom stets seine Unschuld und stand offensichtlich auch kurz vor der Wiederaufnahme seines Verfahrens. Zu den neuerlichen Beweismitteln gehört auch eine Liste mit den Namen derjenigen Polizisten, die eine Affäre mit seiner Frau Ann-Marie hatten. Pikanterweise tauchen auf diesem Verzeichnis auch Brass und Detective Vartann auf, die damals in dem Mordfall Ann-Marie Tolsom ermittelten. Da die Leiche von Ann-Marie bis heute unauffindbar ist, lässt Catherine alle Indizien aus dem damaligen Fall neu untersuchen. Schnell tauchen Ungereimtheiten auf und die Nachforschungen konzentrieren sich auf einen der damaligen Ermittler - Detective Lucas Martin. Brisant wird es, als die CSIler in einem Versteck die ermordete Schwester von Ann-Marie finden, denn Jody wurde mit einer Privatwaffe von Detective Lucas Martin erschossen, der die Tat allerdings bestreitet. Zur großen Überraschung des Teams lassen sich am Tatort Spuren feststellen, die auf eine andere Täterin hindeuten: auf Ann-Marie Tolsom. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marg Helgenberger (Catherine Willows) Laurence Fishburne (Dr. Raymond Langston) George Eads (Nick Stokes) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Wallace Langham (David Hodges) Gary Dourdan (Warrick Brown) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Louis Shaw Milito Drehbuch: Richard Catalani Kamera: Christian Sebaldt Altersempfehlung: ab 12

