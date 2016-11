RTL NITRO 21:05 bis 22:00 Krimiserie CSI: NY Mantel des Schweigens USA, CDN 2010 2016-11-13 00:30 HDTV Live TV Merken Die Leiche einer Frau, die schwer misshandelt und erschossen wurde, wird aus dem Hudson River geborgen. Obwohl die Ermittlungen zu dem Fall zunächst nach Routine aussehen, erhalten sie plötzlich eine ganz besondere Brisanz für das CSI-Team: Denn die Tote hatte bereits vor 15 Jahren die Identität von Roni Parker, der Schwester von Polizeichef Ted Carver, angenommen, als diese damals spurlos verschwand. Etwas beunruhigt die Ermittler jedoch noch mehr: Die Frau aus dem Fluss wurde mit einer Waffe getötet, die auf Chief Carver registriert ist. Dieser behauptet, die Pistole schon vor Jahren verloren und es versäumt zu haben, dies zu melden. Mac jedoch hat längst kein Vertrauen mehr in Carver. Zumal am Fundort der Leiche im Central Park ein Messer sichergestellt wurde, das ebenfalls zum Chief zurückverfolgt werden kann: Carver hatte es nachweislich in seiner Zeit als Streifenpolizist beschlagnahmt. Dies stellt die Detectives gleich vor zwei immense Herausforderungen: Zum einen müssen sie Nachforschungen in den eigenen Reihen anstellen, zum anderen uralte Beweise neu interpretieren. Bei der Leiche aus dem Hudson handelt es sich um Marcella Gomez. Sie war offenbar illegal in das Land eingereist und eine Ehe mit dem gewalttätigen Mitch Barrett eingegangen, um eine Green Card zu erhalten. Danny und Flack spüren den Ehemann auf, der nach einer turbulenten Verhaftung schließlich auch zugibt, Marcella mit einer Waffe erschossen zu haben, die er in deren Handtasche vorfand. Doch ist den Ermittlern nach wie vor ein Rätsel, wie die Pistole in die Hände der Frau gelangen konnte - und welches Geheimnis Chief Carver bis heute so krampfhaft zu verbergen versucht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Sela Ward (Josephine "Jo" Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) A.J. Buckley (Adam Ross) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Originaltitel: CSI: NY Regie: Jeff T. Thomas Drehbuch: John Dove Kamera: Levie Isaacks Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12