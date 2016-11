RTL NITRO 14:55 bis 15:50 Actionserie MacGyver Schnappschüsse mit Folgen USA, CDN 1985 Live TV Merken MacGyver wird von einem Chefredakteur beauftragt, in San Sebastian nach der Journalistin Kate Connelly zu suchen, die in dem mittelamerikanischen Staat einer größeren Geschichte auf der Spur ist, sich aber schon länger nicht in der Redaktion zurückgemeldet hat. Es stellt sich heraus, dass Kate Informationen besitzt, dass der Geheimdienstchef des Landes mithilfe eines internationalen Waffenhändlers einen Putsch plant. Kate überredet MacGyver, noch ein letztes Beweisfoto zu schießen, das die Verschwörung belegt. Als sie jedoch zu diesem Zweck in das Anwesen des Geheimdienstchefs eindringen fliegen sie auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (MacGyver) Robin Curtis (Kate Connoly) Gregory Sierra (Antonio Vasquez) Sam Vlahos (Montoya) John Vernon (David Ryerson) Marco López (Gomez) Socrates Ballis (Captain) Originaltitel: MacGyver Regie: Lee H. Katzin Drehbuch: Judy Burns, Lee David Zlotoff, Stephen Kandel Kamera: Jules Brenner Musik: Randy Edelman