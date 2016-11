RTL NITRO 08:55 bis 09:45 Fantasyserie Zurück in die Vergangenheit Rock'n Roll Fieber USA 1989 HDTV Live TV Merken Bei seiner neuen Zeitreise landet Sam im Jahr 1959 im Körper des DJs Chick Howell im Städtchen Peoria. Ende der 50er Jahre betrachtet man Rock'n'Roll noch als Gefahr für die Jugend, und der angesehene Fred Beeman will dafür sorgen, dass der Radiosender von Rachel Porter, bei dem Sam als DJ arbeitet, diese "unamerikanische Musik" nicht mehr spielt. Albert weiß allerdings, dass Rachels Sender in einem Jahr pleite sein wird, wenn sie keinen Rock mehr spielen darf. Sam hat großen Spaß daran, seine Sendung mit einem heulenden "Good Morning, Peoria" und einem Stück von Buddy Holly zu beginnen und sich dann an den Plattentellern so richtig auszutoben. Doch Beeman hat inzwischen den Stadtrat eingeschaltet und sorgt dafür, dass dem Sender der Strom abgestellt wird. Sam kann dieses Problem durch seine technischen Fähigkeiten lösen und schlägt den intoleranten Fred Beeman mit seinen eigenen Waffen. Bleibt nur noch das Problem mit Rachel, in die Sam sich verguckt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dr. Sam Beckett) Dean Stockwell (Albert "Al" Calavicci) Patricia Richardson (Rachel Porter) Richard McKenzie (Fred Beeman) Todd Merrill (Brian) Chubby Checker (Chubby Checker) Steve Bean (Leland) Originaltitel: Quantum Leap Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Donald P. Bellisario, Chris Ruppenthal Musik: Velton Ray Bunch, Jerry Grant, Mike Post