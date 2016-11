RTL 23:05 bis 01:05 Actionfilm 22 Jump Street USA 2014 Nach einer Vorlage von Michael Bacall, Jonah Hill Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das chaotische Polizisten-Duo ist zurück! Nachdem Jenko und Schmidt erfolgreich einen High-School-Drogenring zerschlagen haben, geht es für die beiden Jung-Cops unter neuer Adresse weiter. Deputy Chief Hardy hat die Spezialeinheit für jugendliche Undercover-Einsätze mittlerweile im Gebäude gegenüber untergebracht: 22 Jump Street. Ihr Vorgesetzter Captain Dickson hat bereits neue Pläne für die beiden Kumpel: Als Undercover-Cops werden sie diesmal in ein amerikanisches College geschleust, um dort den Dealer der Mode-Droge WHYPHY (Work hard yes, play hard yes) zu überführen. Begeistert vom typisch ausgelassenen Studentenleben, verlieren Jenko und Schmidt ihren Fall und ihre Freundschaft immer mehr aus den Augen. Während Jenko das Ansehen im Football-Team genießt, fühlt sich Schmidt von der hübschen Kunst-Studentin Maya angezogen. Ihre Ermittlungen führen die beiden Polizisten schließlich zum Springbreak nach Puerto Mexiko. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonah Hill (Schmidt) Channing Tatum (Jenko) Peter Stormare (Big Meat) Ice Cube (Captain Dickson) Wyatt Russell (Zook) Amber Stevens (Maya) Jillian Bell (Mercedes) Originaltitel: 22 Jump Street Regie: Phil Lord, Christopher Miller Drehbuch: Michael Bacall, Oren Uziel, Rodney Rothman Kamera: Barry Peterson Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 12