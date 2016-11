RTL 17:00 bis 18:30 Motorsport Formel 1: Das Rennen Das Rennen zum Großen Preis von Brasilien (Sao Paulo) 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Live TV Merken Die Rennstrecke zählt zu den anspruchsvollsten Strecken der Königsklasse. Benannt ist das "Autodromo Jose Carlos Pace" nach einem brasilianischen Rennfahrer, der 1975 seinen einzigen Grand-Prix-Sieg in der Heimat feierte. 71 Runden à 4,309 km müssen die Piloten absolvieren. Dabei liegt der Vollgasanteil bei etwa 62 Prozent. Der Kurs wird links herum gefahren. Der Deutsche Nico Rosberg fuhr 2015 in seinem Mercedes auf Platz 1, sein Teamkollegen aus Großbritannien, Lewis Hamilton, belegte Platz 2. Rosbergs Landsmann Sebastian Vettel steuerte seinen Ferrari auf den dritten Rang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian König Gäste: Gäste: Niki Lauda, Kai Ebel (Boxenreporter)