TLC 11:55 bis 12:50 Dokusoap Dynamo: Magic Impossible GB 2013 Samuel L. Jackson ("Pulp Fiction") zählt zu den angesehensten Schauspielern Hollywoods und kennt sich mit Spezialeffekten aus. Mit Kameratricks kann man ihm kaum imponieren, denn das ist sozusagen sein tägliches Brot. "Dynamos" Zaubertricks dagegen haben etwas Magisches an sich. Als Zuschauer steht man Ende stets mit offenem Mund da und fragt sich: Wie macht er das nur? Genauso ergeht es in dieser Episode Ex-Formel-1-Rennfahrer David Coulthard und Siebenkampf-Olympiasiegerin Jessica Ennis. Auch sie werden Augenzeugen magischer Momente. Und am Ende hat der smarte Zauberkünstler drei prominente Fans mehr. Originaltitel: Dynamo: Magician Impossible