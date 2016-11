SWR 02:45 bis 03:10 Krimiserie Der Nachtkurier meldet... Briefe aus dem Dunkel D 1965 2016-11-13 04:00 SW Merken Anonyme Drohbriefe alarmieren den Nachtkurier: Ein Mann, der sich "X der Große" nennt, verlangt die Veröffentlichung seiner angeblich umwälzenden wissenschaftlichen Erfindung. Als der Nachtkurier zögert, geschehen Verbrechen, die zeigen wie ernst der Unbekannte seine Forderung meint. Immer klarer zeigt es sich, dass es sich um einen Geisteskranken handelt. In fieberhafter Arbeit versucht die Polizei den Mann aufzuspüren, der schließlich mit einer für viele Menschen tödlichen Aktion droht. Wieland fällt eine Schlüsselrolle in den entscheidenden Stunden zu. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gunther Malzacher (Günther Wieland) Walter Bach (Ferdinand Graf) Rosemarie Fendel (Irene Fuchs) Dagmar Hank (Helga Heydenreich) Alexis von Hagemeister (Karl von Silbitz) Norbert Gastell (Kriminalassistent Höfer) Sigfrit Steiner (Dr. Lanzinger) Originaltitel: Der Nachtkurier meldet ... Regie: Michael Braun Drehbuch: Wilfried Schröder Kamera: Hermann Gruber Musik: Bert Grund

