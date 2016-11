SWR 21:00 bis 21:45 Dokumentation Alles gemeinsam - Genossenschaften im Südwesten D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken In ganz Deutschland gab es bereits vor hundert Jahren erfolgreiche Konsumgenossenschaften. Eine besondere Tradition, die gerade im Südwesten wieder auflebt. Ob Laden oder Dorfwirtschaft: Selbstverwaltung in Verbrauchergenossenschaften ist angesagt. Wo Mangel an Einkaufsmöglichkeiten herrscht oder der Treffpunkt in der Ortsmitte fehlt, da übernehmen die Bürger und knüpfen an das Miteinander von früher an. Das Drama in vielen Innenstädten: Jeans gibt es überall zu kaufen, aber keine Butter! So war es bis vor kurzem auch in Tübingen - bis sich hier rund 500 Bürger zusammenschlossen, um ihren "Löwenladen" in einem ehemaligen Gasthof zu gründen. Ein Genossenschaftsladen für Lebensmittel mitten in der Fußgängerzone. Damit man für ein Stück Butter nicht kilometerweit fahren muss. Erzeuger-Genossenschaften von Winzern oder Landwirten kennt man bis heute. Sie hielten sich beständiger als die Verbraucher-Genossenschaften. Dabei hatten die schon früh große Erfolge. Aus der Arbeiterbewegung heraus sind kurz nach 1900 flächendeckend Konsumvereine entstanden. Über die Jahrzehnte mauserten sie sich zu einer Wirtschaftskraft mit beeindruckenden Produktionen. Das Motto von damals: Miteinander stark sein. Bis der Niedergang kam: Einkaufzentren auf der grünen Wiese und auch Misswirtschaft brachten das Aus. Doch der Leitgedanke von damals - "sich selber helfen" - der passt heute wieder! Zum Beispiel in Schienen auf der Höri. Dort haben viele das große Ladensterben auf dem flachen Land noch gut in Erinnerung, das Ende der 60er Jahre begann. Die kleinen Dorfläden konnten mit den neuen Supermärkten nicht mithalten. Beim teuren Krämer wurde nur noch das Nötigste gekauft, bis auch er dichtmachen musste. Da hilft kein nostalgischer Blick, kleine Läden lohnen sich kaum. Das kleine Dorf in der Nähe vom Bodensee liegt idyllisch, aber abgelegen. Die Schienener waren bereit, sich zu engagieren und gründeten eine Dorfladen-Genossenschaft. Die Gemeinde vermietet die Räume für wenig Geld. Jetzt gibt es wieder einen Laden für die 680 Einwohner. Ob die Dorfkneipe in Geschwend im Südschwarzwald oder sogar der Bahnhof in Leutkirch - immer häufiger schließen sich Bürger zusammen, um gemeinsam in einer Genossenschaft ihren Dorf- oder Ortsmittelpunkt zu retten. Was bis vor kurzem noch als eine Idee aus der Mottenkiste galt, findet inzwischen immer mehr Nachahmer. Auf dem Sendeplatz "Geschichte im Südwesten" gibt es sonntags um 20.15 Uhr und 21.00 Uhr Filme zu Themen der regionalen Geschichte zu sehen. Dazu gehören wichtige geschichtliche Ereignisse, aber auch lebendig erzählte Alltagsgeschichte. Dafür gehen die Autoren auf Spurensuche, sprechen mit Zeitzeugen, recherchieren in Archiven und heben historische Filmschätze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alles gemeinsam - Genossenschaften im Südwesten