SWR 18:05 bis 18:15 Reportage Hierzuland Die Sponheimer Straße in Enkirch D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Enkirch ist ein idyllischer Weinort an der Mosel und bekannt für seine vielen Fachwerkhäuser. Um diese zu erhalten, braucht es viel Engagement und Nachbarschaftshilfe, was in Enkirch besonders gut im Oberdorf und in der dortigen Sponheimer Straße klappt. Davon profitieren auch die Eigentümer der alten Häuser, denn die Renovierung ist teuer und zieht sich oft über viele Jahre hin. So auch bei den Aldermanns, die ihr Fachwerkhaus in den 70er Jahren kauften, um es in ein Wochenendhaus zu verwandeln. Zehn Jahre brauchten der Postbeamte und seine Frau dann dafür. Heute sind das Haus und der Garten ein Schmuckstück. Doch ohne die Unterstützung der Nachbarn wäre das kaum zu schaffen gewesen, sagt Walter Aldermann. Die Nachbarschaftsinitiative mit dem Namen Rotte 10 und 11 gibt es mittlerweile seit mehr als 35 Jahren. Die Helfer aus dem oberen Teil von Enkirch haben ihren Ortsteil schon an vielen Ecken verschönert. Der markanteste Umbau ist das ehemalige Dorfgefängnis - das "Duckes" und der Spielplatz daneben. Mit der gegenüberliegenden Weinstube "Zum Weinkrug" ist hier auch der zentrale Platz der Sponheimer Straße, auf dem auch die Wanderer vom Moselsteig bei einem Glas Wein gerne Rast machen. Auch wenn es in der Sponheimer Straße noch Häuser gibt, die dringend eine Renovierung brauchen - mit der Nachbarschaftsinitiative Rotte 10 und 11 stehen die Chancen gut, dass zukünftige Besitzer auch diese Häuser in Schmuckstücke verwandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hierzuland