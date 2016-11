Das Erste 23:50 bis 01:13 Thriller Die geheimnisvolle Fremde F, GB, PL 2011 Nach dem Roman von Douglas Kennedy Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der amerikanische Schriftsteller Tom Ricks (Ethan Hawke) reist nach Paris, wo er die Trümmer seines Lebens zusammenfügen will. Als er sich mit Gewalt Einlass in die Wohnung seiner Exfrau Nathalie (Delphine Chuillot) verschafft, alarmiert diese die Polizei. Frustriert zieht Tom davon und steigt in den nächstbesten Bus. Vom Jetlag erschöpft, schläft er ein - prompt klaut man ihm Gepäck und Brieftasche. Wohin ohne Geld? Der freundliche Pensionsbesitzer Sezer (Samir Guesmi) gewährt dem Mittellosen Quartier, erwartet allerdings eine Gegenleistung. Nacht für Nacht muss Tom mit einem Überwachungsmonitor den Eingang zu einem seltsamen Etablissement kontrollieren. Ein illegales Kasino? Ein Bordell ohne Genehmigung? Es sei besser, wenn Tom nicht mehr über seinen Job wisse. Nach Feierabend knüpft der Autor Kontakte zu einem literarischen Zirkel. Dabei lernt er die dominante Margit (Kristin Scott Thomas) kennen, die ihn zu ihrem Geliebten macht und ihn ermutigt, seine Schreibblockade zu überwinden. Als Tom unter Verdacht gerät, seinen Zimmernachbarn ermordet zu haben, erklärt er, zur Tatzeit bei ihr gewesen zu sein. Doch der ermittelnde Kommissar klärt ihn auf, dass Margit schon seit vielen Jahren tot ist. Für seine Romanverfilmung "My Summer of Love" erhielt Pawel Pawlikowski viel Beifall. In seiner Wahlheimat Paris gelang dem polnisch-stämmigen Regisseur eine weitere Romanverfilmung, diesmal nach der Vorlage "Die Liebhaberin" von Douglas Kennedy, einem Spezialisten für geheimnisvolle Geschichten über menschliche Abgründe. Ethan Hawke verkörpert einen labilen Literaten, dem als Wanderer zwischen den Welten unmerklich alles entgleitet. Zwischen dem tristen Pariser Außenbezirk und den schicken Interieurs im fünften Arrondissement verschwimmt auch die Grenze zwischen Fiktion und Realität. Dabei glänzt Kristin Scott Thomas als gefährliche Muse, die sich als Toms persönlicher Alptraum erweist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ethan Hawke (Tom Ricks) Kristin Scott Thomas (Margit) Joanna Kulig (Ania) Samir Guesmi (Sezer) Delphine Chuillot (Nathalie) Julie Papillon (Chloé) Geoffrey Carey (Laurent) Originaltitel: La femme du Vème Regie: Pawe? Pawlikowski Drehbuch: Pawe? Pawlikowski Kamera: Ryszard Lenczewski Musik: Max de Wardener Altersempfehlung: ab 16