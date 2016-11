Das Erste 15:00 bis 16:30 Familienfilm Das Traumhotel - Indien D, A 2006 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dorothea von Siethoff (Ruth Maria Kubitschek) will in ihrem indischen Hotel als Attraktion für die Gäste ein traditionelles Lichterfest organisieren und erwartet dringend die Ankunft ihres Neffen Markus Winter (Christian Kohlund), der sich um den reibungslosen Ablauf der Zeremonie kümmern soll. Dorothea ist besonders wichtig, dass der Maharadscha (Frank Hoffmann) das Lichterfest segnet. Und so bittet sie Markus, der Shandro (Erol Sander), den Sohn des Maharadschas, aus seiner Zeit in Wien kennt, sie dabei zu unterstützen. Aber Shandro ist hin- und hergerissen zwischen den Pflichten gegenüber seinem Vater, der bereits eine Frau aus angesehener indischer Familie für ihn ausgewählt hat, und seiner Liebe zur hübschen Nadine (Katja Woywood), die in Dorotheas Hotel arbeitet. Hilfesuchend wendet Nadine sich an ihren alten Bekannten Markus, doch selbst ihm gelingt es nicht, den traditionsbewussten Maharadscha umzustimmen. Außerdem muss Markus noch bei den Thiemes vermitteln, die gemeinsam mit ihm angereist sind: Als Charlotte Thieme (Marijam Agischewa) herausfindet, dass ihr Mann Reiner (Michael Lesch) seine Stelle verloren hat, sieht sie darin eine Chance, ihren alten Beruf als Innenarchitektin wieder aufzunehmen. Reiner ist davon nicht begeistert - bis Markus ihm ins Gewissen redet. Probleme hat auch Ella Prinz (Marion Kracht), die vom Zauber Indiens begeistert ist: Ihr Mann Jochen (Maximilian Krückl) wäre lieber nach Mallorca geflogen und bewegt sich keinen Meter vom Hotelpool weg. Erst als Markus ihm die Leviten liest, wird ihm klar, wie ignorant er sich verhält. Als der Maharadscha zu guter Letzt das glanzvolle Lichterfest segnet, erlebt er eine große Überraschung. Die traumhafte Kulisse der Folge "Das Traumhotel - Indien" bietet dieses Mal das farbenprächtige Land der Maharadschas: An der Südküste Goas, am berühmten Taj Mahal und im traditionellen Rajasthan spielen die Geschichten rund um Hotelmanager Christian Kohlund und seiner Tante Ruth Maria Kubitschek. In den Episodenrollen zu sehen sind: Erol Sander, Katja Woywood, Marion Kracht, Maximilian Krückl, Michael Lesch, Marijam Agischewa und Frank Hoffmann. Regie führte Otto W. Retzer nach einem Drehbuch von Maximilian Krückl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ruth-Maria Kubitschek (Dorothea von Siethoff) Christian Kohlund (Markus Winter) Frank Hoffmann (Maharadscha) Erol Sander (Shandro) Katja Woywood (Nadine) Marijam Agischewa (Charlotte Thieme) Michael Lesch (Rainer Thieme) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Maximilian Krückl Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6